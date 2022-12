Solstițiul de iarnă 2022 are loc astăzi. Ce înseamnă asta de fapt?

Solstițiul de iarnă din 2022 are loc miercuri, 21 decembrie, la ora 23:49 (ora R. Moldova) pentru emisfera nordică. Momentul mai este numit și solstițiul din decembrie.Solstițiul de iarnă reprezintă momentul astronomic în care Soarele ajunge la Tropicul Capricornului (sau Tropicul de Sud), astfel că noi avem partea de cea mai scurtă zi din an și cea mai lungă noapte din an, în emisfera nordică, atunci când vine vorba de lumina naturală. Indiferent de condițiile meteorologice din zona în care locuim, solstițiul marchează debutul oficial al iernii.

