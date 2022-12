Cursul valutar oficial la 21.12.2022

10:10

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale de a suspenda, pe durata stării de urgență, licența de emisie a șase posturi de televiziune, transmite IPN, cu referire la un comunicat al instituției prezidențiale. „Decizia are la bază constatările Consiliului Audiovizualului în... The post Maia Sandu: Protejarea spațiului informațional este importantă pentru prevenirea tentativelor de destabilizare appeared first on Portal de știri.