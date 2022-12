Volodimir Zelenski, în drum spre Washington, unde urmează să se întâlnească cu Joe Biden. Prima deplasare în afara țării de la începutul războiului în Ucraina

11:10

Un băiat de aproape un an din Republica Moldova a fost diagnosticat cu jumătate de an în urmă cu „retinoblastom”... Articolul Un băiețel din R. Moldova, diagnosticat cu cancer la ochi, are nevoie de ajutor pentru a continua tratamentul într-o clinică din Elveția: În așa momente, te simți abandonat, mic, singur și umilit apare prima dată în Cotidianul.