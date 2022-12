(foto) Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova s-a ales cu o mică flotă de Toyota Hilux

11:10

Cadillac se bucură de o lansare cu succes a modelului de lux Celestiq, a cărui preţ de bază este de 300.000 de dolari! Producătorul american se laudă că are deja înregistrate comenzi pentru cel puţin un an şi jumătate înainte! Despre acest lucru a declarat într-un podcast inginerul-şef al proiectului, Tony Roma, scrie GM Authority.