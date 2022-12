Ce se schimbă în organism dacă mănânci două linguri de miere pe zi

18:00

Circa 100 de mii de specialiști IT au părăsit Federația Rusă în 2022. Potrivit ministrului rus al Digitalizării, cifra reprezintă aproximativ 10% din numărul total de angajați, notează Interfax. „Într-adevăr, dacă e să ne uităm la cele două valuri de plecări, până la 10% din angajații companiilor de IT au plecat din țară și nu […]