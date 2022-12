Dragalin, după ce un ofițer CNA a fost condamnat la închisoare: „Asta se va întâmpla cu fiecare slujitor al legii care va pretinde bani”

17:50

Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină"va produce energie pentru consumul propriu. Pe acoperișul instituției au fost instalate 220 de panouri fotovoltaice, capabile să genereze 120 MWh de energie electrică ecologică pe an. Despre aceasta a informat pe 19 decembrie Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu. Ginta Latină este prima instituție culturală publică care