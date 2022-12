HRW: Rușii au jefuit instituțiile culturale de la Herson

20:10

În România, comisia juridică din Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege prin care actual sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol. Proiectul privind extinderea noțiunii de consimțământ a fost adoptat sub presiunea societății civile, remarcă G4media. Comunitatea Declic a strâns semnăturile a peste 100.000 de cetățeni pe o petiție care cerea ca actul sexual cu un minor sub 16 să fie considerat viol, delict pedepsit mai aspru. Potrivit statisticilor oficiale, citate de G4media, î...