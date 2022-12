Președintele României, despre un posibil atac al Rusiei asupra R. Moldova: „Noi nu avem astfel de informații”

18:10

Ministrul afacerilor externe și integrării europene al R. Moldova, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, susțin luni, 19 decembrie, declarații de presă. LIVE TEXT: „(…) Nu a fost un an ușor. A fost poate cel mai greu an din toată cariera noastră diplomatică. Am...