După șase ani de judecată, un ofițer CNA a fost condamnat pentru mită de 100 de mii de euro

21:00

Angelina Jolie a anunţat vineri că renunţă la rolul său de ambasador al bunăvoinţei al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), după 20 de ani de serviciu loial în slujba acestei instituţii, vedeta declarând că doreşte să „lucreze în mod diferit” şi să se concentreze asupra unor probleme umanitare mai... The post Angelina Jolie renunţă la rolul de ambasador al UNHCR: „Este timpul să lucrez în mod diferit” appeared first on Portal de știri.