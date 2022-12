VIDEO Haz de necaz. Compensatii.gov.md descoperă lucruri tăinuite. Soția a aflat că soțul a ascuns de ea o firmă

09:00

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia „nu are niciun interes" să absoarbă Belarus, cel mai apropiat aliat al său, foarte dependent de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze şi petrol, notează AFP. „Rusia nu are niciun interes să absoarbă pe nimeni. Pur şi simplu nu are sens", a declarat Putin în cursul unei conferinţe