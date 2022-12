Bilirubina. De ce este necesar testul de bilirubina

10:40

Cândva considerat doar „un medicament pentru bărbații mai în vârstă”, Viagra și alte medicamente pentru disfuncția erectilă devin ceva obișnuit în viața bărbaților mai tineri. Dar de ce se bazează acești tineri bărbați pe această mică pastilă albastră, când în mod clar nu au niciun impediment fiziologic? Au trecut peste două decenii de când Viagra - mica pastilă albastră - a apărut pe piață pentru a schimba viețile a milioane de bărbați. Deși intenția sa inițială a fost de a trata angina și hipertensiunea arterială, ea a devenit în scurt timp un succes în dormitor după ce și-a arătat „magia” ca medicament pentru disfuncția erectilă (ED), în special pentru bărbații mai în vârstă. Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai mulți bărbați tineri au apelat la această soluție farmaceutică, deși nu au probleme de disfuncții erectile legate de vârstă. Pentru unii este ceva nou de încercat și un pic de distracție. Așadar, este Viagra o soluție rapidă și inofensivă sau tinerii bărbați se bazează acum prea mult pe aceste pastile, creând un motiv mai larg de îngrijorare? Și ce ne poate spune acest lucru despre relația dintre sănătatea fizică și mentală a bărbaților? În cea mai recentă ediție a podcastului „În conversație”, realizat de Medical News Today, nu doar se caută răspunsuri la aceste întrebări, ci și se abordează în același timp stigmatul din jurul sănătății psiho-sexuale masculine. La această conversație au participat, în calitate de invitați, Dr. Edward Ratush, psihiatru certificat și co-fondator al cabinetului de telepsihiatrie și psihoterapie SOHOMD din Statele Unite, Dr. Peter Saddington, psihoterapeut acreditat specializat în dependență sexuală, consiliere și terapie psihosexuală la Relate, și trei invitați care și-au împărtășit cu sinceritate (dar sub anonimat) experiența personală privind utilizarea Viagra. Denumit inițial compus UK-92,480, sildenafilul (vândut sub denumirea comercială Viagra) a fost dezvoltat pentru a trata hipertensiunea arterială și angina pectorală, atunci când reducerea fluxului sanguin către inimă provoacă dureri în piept. În anii ‘80, biologii de la Pfizer au început să testeze medicamentul pentru potențialul său antianginos și antihipertensiv. Cu toate acestea, pacienții au început curând să raporteze alte efecte pe care medicamentul le avea asupra organismului lor. Un astfel de efect a fost îmbunătățirea fluxului sanguin către penis, ceea ce a dat un impuls vieții lor sexuale. Dr. Ratush a declarat că potențialul Viagra ca tratament pentru disfuncția erectilă a fost descoperit în mod întâmplător. „Inițial acest medicament Viagra a fost conceput pentru utilizare pacienților cardiaci, deoarece speranța era că vor putea dilata vasele cardiace mici și vor permite inimii să aibă oxigen. Ulterior au observat că, indiferent dacă a avut sau nu un efect cardiac, mulți bărbați au raportat că au avut erecții pe care altfel nu le-ar fi avut în mod normal ", a spus el. În 2018, Viagra Connect a ajuns pe piața din Marea Britanie ca o versiune fără prescripție medicală pregătită pentru consumator. În primul an, potrivit companiei, șapte milioane de pastile au fost vândute în Marea Britanie. Aproximativ două treimi dintre clienți aveau vârste cuprinse între 25 și 54 de ani. Viagra rămâne însă pe bază de prescripție medicală în SUA Dr. Ratush a declarat că, în ciuda faptului că Viagra nu este disponibilă în Statele Unite ale Americii, fără prescripție medicală, este ușor de obținut, iar oamenii trebuie doar să le spună adevărul medicilor lor. „Dacă aveți asigurare sau dacă vă puteți permite să plătiți din buzunar pentru a consulta un medic, atunci puteți obține această rețetă", a spus el. Trei bărbați, despre experiențele lor cu Viagra Primul invitat la podcast a spus că avea 19 ani și era cu prima lui prietenă când a încercat Viagra pentru prima dată. „Eram cu prietena mea de aproape un an, dar nu făcusem încă sex. Niciunul dintre noi nu o mai făcuse înainte. Amândoi eram foarte pasionați, dar de fiecare dată când încercam să-l introduc, penisul meu se înmuia. M-am dus destul de repede la doctorul meu, pentru că acest lucru ne tensiona relația", a spus el. Câteva ședințe de terapie sexuală nu au reușit inițial să producă nicio îmbunătățire. „M-am simțit atât de rușinat și inutil. Nu știu de ce prietena mea a rămas cu mine. O supăra. O făcea să se simtă ca și cum nu era suficient de atrăgătoare. Dar eu știam că era ceva în neregulă cu mine. Eram atât de nerăbdător să îmi pierd virginitatea", a spus el. Atunci, medicul i-a prescris cu reticență Viagra. „Am fost prea nervos prima dată când am luat-o, așa că nu m-am simțit suficient de excitat pentru a o face. Dar, după o nouă încercare, am reușit în sfârșit să facem sex. M-am simțit extraordinar. M-am simțit atât de ușurat. Și asta a cam dărâmat un fel de barieră", a povestit el. „Pe mine, Viagra m-a împins peste acest zid mental pe care îl construisem în jurul sexului, unde nimic altceva nu părea să funcționeze". - Invitat 1 Pentru cel de-al doilea invitat, "R", care are 50 de ani, este sănătos și face exerciții fizice în mod regulat, prima sa experiență cu Viagra a fost atunci când a ieșit dintr-o relație de lungă durată. „Anul trecut am avut o anumită anxietate cu privire la faptul dacă voi putea să păstrez o erecție cu diverși parteneri ocazionali. Iar acest lucru, în mare parte, a fost declanșat de o experiență cu un partener ocazional care m-a cam pus pe gânduri înainte de întâlnirea noastră, că, știți, vrea să se asigure că nu vor exista probleme", a spus el. Cel de-al treilea invitat al podcatului, Scott, care a fost singurul care s-a simțit suficient de confortabil pentru a-și folosi prenumele, a spus că a încercat Viagra pentru prima dată din curiozitate. „Prima dată când am folosit Viagra ar fi fost când aveam poate 19 sau 20 de ani, acum șapte sau opt ani, în timpul unei ieșiri în oraș. Atunci am întâlnit, de fapt, o fată. Am ieșit în club și am băut mult", a spus el. Când un prieten i-a oferit o pastilă de Viagra din cele câteva pe care le avea în portofel, Scott a spus că a decis să încerce să ia una înainte de a se întoarce la hotel. Un beneficiu pe care l-a observat în urma administrării Viagra a fost scurtarea timpului de așteptare între obținerea erecțiilor sau între rundele de reprise sexuale. „Cu Viagra nu ai nevoie de pauze, poți să termini și să o iei de la capăt imediat. Cam acesta este aportul ei. Așadar, dacă încerci vreodată să impresionezi o doamnă sau dacă ești în weekend, Viagra îți permite să faci sex din nou și din nou", a spus Scott. Efectele secundare ale pastilelor Viagra Efectele secundare pe care oamenii le raportează cel mai frecvent cu Viagra sunt arsurile la stomac, înroșirea pielii, modificări ale vederii și stomacul deranjat. „Aș descrie-o ca fiind destul de neplăcută. Poate la 30 de minute după ce am luat pastila, mă durea capul, mă înroșeam- fața era roșie, inima îmi bătea cu putere. A fost inconfortabil și nu a fost o senzație pe care aș asocia-o deloc cu sexul", a declarat R. despre experiența sa. Cele mai multe dintre aceste efecte dispar în aproximativ cinci ore, deoarece medicamentul are un timp de înjumătățire metabolică de aproximativ 4 ore. „În cea mai mare parte, este foarte eficient și pentru unele personae, care le administrează, nu au efecte secundare. Totuși, efectele secundare pe care le pot observa, deoarece medicamentul acționează în tot organismul, sunt palpitații, dureri de cap destul de extreme, acel sentiment de a se simți foarte presat. Și astfel, unii băieți vor înceta să îl mai ia, pentru că efectele secundare sunt contraproductive", a detaliat Dr. Saddington. „Dacă te simți de parcă vei avea un atac de cord sau ai o durere de cap violentă, nu te vei simți tocmai sexual sau excitat", a adăugat el. Scott a împărtășit, de asemenea, povestea sa de precauție atunci când vine vorba de amestecarea diferitelor medicamente. „De multe ori, când am folosit Viagra, am fost oarecum sub influența alcoolului. Am avut un singur efect secundar în care am consumat alte narcotice și am avut palpitații cardiace foarte puternice. În afară de asta, ori de câte ori am băut un fel de semi-băutură sau doar câteva pahare, nu am avut niciun fel de efect secundar.” ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: Abordarea concepțiilor greșite comune Există multe concepții greșite pe care oamenii le au despre erecție, Viagra, produsele sale similare, cum ar fi Cialis și Levitra, și efectele lor asupra organismului. Iată câteva dintre cele mai populare: Cum funcționează medicamentele precum Viagra? Substana active al Viagra este citratul de sildenafil. Această substanță chimică ajută oxidul nitric, care face ca vasele de sânge să se lărgească, să se lege de receptorii care relaxează arterele elicoidale din penis. Acest lucru are ca rezultat creșterea fluxului de sânge către țesutul moale, ceea ce provoacă o erecție, dacă individul este excitat sexual. Îmi va da Viagra o erecție din senin? În ciuda credinței populare că viagra poate provoca erecții ca afrodisiacele sau crește apetitul sexual al cuiva, medicamentul funcționează doar atunci când cineva este deja excitat. deci, fără excitație sexuală, medicamentul nu va avea efect, oferind individului un anumit nivel de control asupra lui. Poți deveni dependent de Viagra? Nu există nimic în Viagra din punct de vedere farmaceutic care ar putea face pe cineva dependent fizic de ea și care ar putea provoca simptome de sevraj. Cu toate acestea, siguranța pe care o oferă, împreună cu o utilizare din ce în ce mai mare și doze mai mari poate crea dependență psihologică pentru unele persoane. Cât ar trebui să dureze o erecție cu și fără Viagra? Întrebați orice bărbat din viața dumneavoastră și, de cele mai multe ori, majoritatea vor crede că o erecție ar trebui să dureze mai mult timp decât ceea ce este considerat a fi media. Datele arată că durata medie a unei erecții este de aproximativ 6,5 minute pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani și de 4,3 minute pentru cei cu vârste mai mari de 51 de ani. Viagra nu numai că prelungește acest timp, dar poate facilita obținerea de erecții succesive. Potrivit datelor, durata unei erecții se poate prelungi, în medie, la aproximativ 33 de minute și chiar o oră după administrarea Viagra. La opt ore după administrarea medicamentului, acest interval de timp scade la aproximativ 23 de minute, iar la 16 minute peste 12 ore după administrarea inițială a medicamentului. Cu toate acestea, efectele pot varia în cazul multor persoane și pot începe să scadă la aproximativ 4 ore de la administrare. De ce folosesc tinerii bărbați tineri Viagra? Atât experții, cât și invitații prezenți la podcast au spus că utilizarea Viagra de către bărbații tineri nu a fost înrădăcinată fizic, ci a fost văzută „mai mult ca un ajutor" pentru a depăși anxietatea sexuală și cea psihologică. „Chiar și în rândul bărbaților care au avut un efect farmacologic de succes, adică au reușit să obțină și să mențină o erecție pentru respectiva activitate, mai mult de jumătate dintre ei încetează să mai folosească produsul în câteva luni. Iar acest lucru indică în mod clar că a existat o componentă psihologică care nu a fost niciodată abordată", a explicat Dr. Ratush. Dr. Saddington a fost de acord. El a spus că bărbații tineri „folosesc Viagra ca pe o modalitate de reasigurare. Ei pot avea erecții în alte momente, dar devin anxioși, în special în situații noi, în relații noi sau dacă ies în oraș ocazional, dacă folosesc Viagra ca o rezervă, într-adevăr, pentru că sunt anxioși că ceva ar putea merge prost". Cu toate acestea, să te bazezi pe Viagra pentru liniștea sufletească poate deveni problematic, a spus Dr. Ratush. „Este atât de tentant să folosești un produs farmaceutic ca pe o cârjă, atunci când este atât de eficient pe cât este și cu dezavantaje limitate pe cât are - dureri de cap cu bufeuri, tensiune arterială scăzută și poate un pic de bătăi de inimă accelerate", a declarat el pentru Medical News Today. Integrarea „sexului chimic” Dr. Ratush și Dr. Saddington au spus că au întâlnit bărbați care iau Viagra în special atunci când iau alcool și droguri, fie pentru a stimula experiența sexuală, fie de teama că o erecție va fi mai puțin probabilă. Dr. Saddington a spus că acest lucru este denumit „sex chimic”: „Destul de des este asociat cu cocaină sau ketamină, bărbații au sentimentul că, luând Viagra, își îmbunătățesc experiența sexuală. Astfel, experiența sexuală pe care o caută este asociată și cu consumul de droguri.” El a spus că vede sau aude adesea bărbați care în weekend iau multe dintre aceste medicamente și au relații sexuale fie cu aceeași persoană, fie cu mai multe persoane. Sexul ocazional și Viagra Dr. Saddington a spus că este mai frecvent ca bărbații tineri să ia Viagra pentru întâlniri sexuale ocazionale, mai degrabă decât pentru relații în care se angajează pe termen lung. „Este destul de frecvet ca într-o relație în care au un angajament și se simt mai încrezători, nu își mai fac atâtea griji în privința performanței, erecția devine mult mai durabilă", a spus el. R a spus că a crezut că tocmai această „natură de a fi într-o relație ocazională cu oamenii" este cea care face dificilă menținerea erecției. „Pentru că era ceva ocazional, dacă aveam o problemă, nu puteam să negociez sau să spun: „Ei bine, astăzi nu este ziua potrivită, hai să facem altceva". Aceste opțiuni și căi nu mi se păreau deschise", a spus el, subliniind lipsa de comunicare și de deschidere în această dinamică a relației. „Faptul că le este mai greu să aibă și să mențină o erecție este un lucru firesc care se întâmplă atunci când o relație se întrerupe sau încearcă să aibă relații mai ocazionale, sau să intre într-o relație, începe să se strecoare anxietatea de performanță - urgența, sentimentul că vor fi judecați sau învinuiți dacă nu au o erecție." A menționat Dr. Peter Saddington Comunicarea poate rezolva multe probleme Dr. Ratush a comparat Viagra cu suplimentele de antrenament și a spus că bărbații, în general, sunt deschiși să încerce astfel de lucruri. Cu toate acestea, o astfel de soluție farmaceutică, a spus el, i-a făcut pe oameni să împingă cauzele profunde sub preș. „Partea nefericită este că oamenii s-au îndepărtat de adevărata „terapie prin discuții" ca modalitate de abordare a problemelor lor sexuale", a spus el. „Dacă ar fi existat o comunicare cu partenerul lor, teama legată de anxietatea de performanță ar putea să nu existe. Așadar, înainte de a lua un astfel de medicament, terapeuții ar trebui să lucreze cu bărbații și cu partenerele lor pentru a crea o modalitate de comunicare reciprocă, astfel încât să se simtă cât mai confortabil posibil în timpul actului sexual". A spus Dr. Edward Ratush Dr. Ratush a declarat că faptul de a nu vorbi și de a nu fi transparent cu partenerul poate avea un impact negativ mai larg asupra bunăstării psihosexuale și poate crește dependența de medicamente precum Viagra. „Într-un fel, ceea ce se întâmplă în timp este că creăm o ruptură din ce în ce mai mare între bărbați și partenerele lor în ceea ce privește comunicarea implicată în această dinamică", a spus el. R a fost de acord. El a spus că administrarea de Viagra nu a fost un leac pentru anxietatea sa de a păstra o erecție. „Am intrat într-o relație pe termen lung cu cineva la începutul acestui an. Și faptul că sunt în această relație îmi permite să negociez de fapt, dacă nu simt că va fi ziua potrivită pentru performanță, atunci există alte opțiuni disponibile pentru noi care au ca rezultat faptul că încă ne simțim bine", a spus el. „Mulți oameni se străduiesc să împărtășească ceea ce trăiesc cu adevărat sau să vorbească despre problemele sexuale și negociază cum să le rezolve . Cred că există un tabu în ceea ce privește posibilitatea de a vorbi despre sex și de a explica cum să-ți satisfaci nevoile sau cum să vorbești despre lucruri dacă acestea merg prost. De aceea, terapia poate fi atât de eficientă, deoarece le oferă șansa de a vorbi despre asta." , a spus - Dr. Peter Saddington Erecțiile și percepția de sine a bărbaților Presiunea de a performa și lipsa de comunicare riscă să creeze probleme mai mari în relație. „Ceea ce îmi spune cel mai mult este că există o mare prăpastie în rândul cuplurilor heterosexuale, între bărbați și femei în ceea ce privește înțelegerea unuia despre celălalt. Pentru că, în mod clar, bărbații mai au multe de învățat despre ei înșiși din punct de vedere sexual, despre cum funcționează și cum să-și optimizeze propria fiziologie și funcționalitate", a declarat Dr. Ratush. „Ideea că nu numai că trebuie să mă înțeleg pe mine însumi, dar apoi să traduc acest lucru pentru cineva care nu are părți similare și experiențe similare este, cred, o sarcină cu adevărat descurajantă", a spus el, adăugând că unii bărbați nici măcar nu doresc să fie văzuți de partenerele lor atunci când penisul lor este flasc. „Le place să intre în arenă doar atunci când sunt pe deplin pregătiți pentru performanță, ca să spunem așa", a spus el. „Pentru bărbați este mult mai ușor să performeze bine decât să fie capabili să explice de ce ceva ce se întâmplă contribuie la anxietatea ta. Pentru că unul dintre lucrurile pe care Viagra și Cialis le fac dincolo de funcționalitatea erectilă este că au un impact și asupra unor lucruri precum problemele de ejaculare precoce. Așa că este vorba de mai mult decât doar de erecții", a spus Dr. Edward Ratush În spatele adulților care caută să folosească Viagra, potrivit experților noștri, ar putea fi, de asemenea, social media și pornografia ca factori de influență. Cu toate acestea, totul se rezumă la educația sexuală. „Eu aș spune cu siguranță că pentru mulți bărbați tineri, educația lor sexuală vine din pornografie. Deci, dacă se bazează pe faptul că văd bărbați, care se comportă într-un mod foarte viril, care par a fi capabili să facă sex atunci când doresc, în orice poziție pentru o perioadă lungă de timp, și dacă se judecă pe ei înșiși în raport cu asta, nu vor fi capabili să se comporte sau să acționeze sexual în același mod. Așa că va exista multă anxietate în legătură cu acest lucru", a declarat Dr. Saddington. Cuvinte cheie: viagra erecție sex Sursa foto: https://www.addictionresource.net/controlled-subst Sursa: www.medicalnewstoday.com