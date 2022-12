Planuri Urbanistice Zonale controversate - votate de CMC. Andrei Spînu solicită anchetarea acțiunilor consilierilor locali

14:00

Orașul rusesc Chita, din Siberia, sărbătorește Crăciunul și Anul Nou cu statui de gheață care înfățișează soldați cu puști Kalașnikov în mâini, în cea mai nouă „demonstrație de patriotism” a dictaturii rusești, relatează BBC, preluată de Digi24. Officials in #Russia are forcing citizens to celebrate the New Year within a "patriotic concept". Instead of the usual winter characters, the main square of the town of #Chita was decorated with sculptures of the occupiers made of ice. pic.twitter.com...