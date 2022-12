ONG-urile de media solicită autorităților să ofere explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice ce justifică decizia CSE

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media cer autorităților să comunice public toate informațiile privind circumstanțele de fapt și de drept în temeiul cărora a fost emisă decizia CSE ce impune restricții în raport cu unii furnizori de servicii media. La 16 decembrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova a dispus suspendarea licenței de… The post ONG-urile de media solicită autorităților să ofere explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice ce justifică decizia CSE first appeared on CJI.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Centrul pentru Jurnalism Independent