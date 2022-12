Doar 15% dintre moldovenii care muncesc în țară au un salariu de 15 mii de lei

14:50

Informație importantă pentru părinți! Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău a îndemnat elevii să-și felicite dascălii în mod simbolic și să nu colecteze bani cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel, se interzice pretinderea sumelor de bani pentru cadouri, brad, jucării pentru brad etc. Totodată, părinții și cadrele didactice urmează a fi anunțați ... Educatorii vor rămâne fără „cadouri" de anul nou – Anunțul Primăriei