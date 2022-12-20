VICEPRIM-MINISTRUL OLEG SEREBRIAN NU CONSISERĂ POSIBILĂ RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2” PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
Infotag, 20 decembrie 2022 14:30
VICEPRIM-MINISTRUL OLEG SEREBRIAN NU CONSISERĂ POSIBILĂ RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2” PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
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