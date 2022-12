Biroul de Reintegrare: Toate propunerile de convocare a ședințelor privind drepturile omului au fost respinse de Tiraspol

Biroul Politici de Reintegrare anunță că toate propunerile Chișinăului din 2022 de convocare a ședințelor grupurilor de lucru pentru drepturile omului au fost contramandate sau respinse de către Tiraspol, nefiind dat curs invitațiilor recente de organizare a reuniunii experților de profil pentru data de 21 noiembrie, 19 sau 20 decembrie curent. Instituția responsabilă de reintegrarea […] The post Biroul de Reintegrare: Toate propunerile de convocare a ședințelor privind drepturile omului au fost respinse de Tiraspol appeared first on Zona de Securitate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zona de securitate