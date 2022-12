Putin îl bagă pe Lukașenko în război. Oficialii de la Kremlin resping afirmațiile

15:10

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin nu va ține anul acesta conferința de presă anuală de sfârșit de an, scrie The Guardian. „Nu va exista (o conferință de presă) înainte de Anul Nou”, a transmis Dmitri Peskov. Va fi pentru prima dată din ultimul deceniu când Putin nu va […] Articolul Putin anulează conferința de presă de la final de an pentru prima dată în zece ani apare prima dată în Disinfo.