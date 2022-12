Recomandare de film: „Last seen alive” cu Gerard Butler în rol principal

Filmul „Last seen alive” a apărut în anul 2022, iar actorul Gerard Butler este în rol principal. Genul filmului este thriller, regia aparține lui Brian Goodman. În film au mai jucat actorii Jaimie Alexander și Dani Deette. Tu cum ai reacționa dacă soțul tău or soția ta ar dispărea? Ți-ai face griji, nu-i așa? Will […] Articolul Recomandare de film: „Last seen alive” cu Gerard Butler în rol principal apare prima dată în ea.md.

