România nu are informații privind unele riscuri și amenințări din partea Rusiei asupra Moldovei

După o așteptare de aproximativ 13 ani, Avatar 2 a ajuns în cinematografe, iar oamenii s-au îngrămădit să vadă The Way of Water așa cum și l-a imaginat James Cameron, pe marele ecran. Care este povestea spusă de încasările celui mai așteptat film din 2022. Conform primelor statistici, Avatar: The Way of Water sau „Calea […]