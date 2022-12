Tânără arestată, după ce a vrut să îi fure lui Robert De Niro cadourile de sub bradul de Crăciun

16:50

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns luni după-amiază la Minsk pentru o vizită oficială, prima din ultimii trei ani, în cadrul căreia va avea o întâlnire cu „program bogat” cu omologul său belarus Alexander Lukanșenko, relatează agenția rusă de știri TASS, citat de hotnews. După o întrevedere tet-a-tet, cei doi lideri vor ține o conferință comună și vor acceptat întrebări de la presă, mai precizează agenția de stat. Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk. • Putin visited Be...