Moldova va putea primi energie electrică din Azerbaidjan prin Georgia și România

16:30

O femeie în vârstă de 65 de ani a decedat, după ce a fost lovită de o mașină. Impactul s-a produs seara trecută, în satul Sculeni, raionul Ungheni, scrie realitatea.md Potrivit poliției, la volanul automobilului se afla un tânăr de 22 ani. „Femeia traversa strada în afara trecerii de pietoni, iar după ce a fost ... Tragedie: O femeie a decedat pe loc după ce a fost lovită de un automobil: La volan un tânăr de 22 de ani The post Tragedie: O femeie a decedat pe loc după ce a fost lovită de un automobil: La volan un tânăr de 22 de ani appeared first on Politik.