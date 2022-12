„Nu trebuie să repetăm greșelile admise după destrămarea URSS”. Putin, vizită oficială la Minsk pentru prima oară în trei ani

10:30

RTR Moldova consideră ilegală decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prin care șase posturi TV sunt private de licență de emisie pe durata stării de urgență. Postul de televiziune anunță că a contestat decizia CSE din 16 decembrie. Totodată, televiziunea spune că toate emisiunile RTR pot fi văzute, din 19 decembrie, în emisia unui alt […]