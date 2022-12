O medică a oferit sfaturi părinților pentru a trece mai ușor peste actuala viroză la copii. Când ne adresăm la urgență

16:15

Decanter Magazine publică în ediția finală a anului – The Best of Year un material de prezentare a vinurilor Château Purcari. O invitație spre a descoperi excelența vinurilor moldovenești, articolul prezintă calitatea și diversitatea produselor Purcari, analizând vinuri atât din game premium, limited, dar și mainstream, cu un excelent raport calitate-preț. Сообщение Vinurile Château Purcari, apreciate în paginile renumitei reviste Decanter появились сначала на #diez.