Accident în centrul capitalei: Un șofer a fugit de la fața locului, iar altul s-a ales cu traume

Szymon Marciniak va arbitra de la centru meciul decisiv al Mondialului dintre Argentina și Franța. Partida, programată pentru duminică, se va disputa pe Lusail Iconic Stadium din orașul Lusail. Marciniak are 41 de ani și este arbitru FIFA din 2011. Anterior, a arbitrat meciuri la Euro 2016 și Cupa Mondială din 2018. La Mondialul din ... Cine este arbitrul Szymon Marcinia – El va arbitra de la centru meciul dintre Argentina și Franța