Liliana Vițu: Posturile TV a căror licență de emisie a fost suspendată, au încălcat constant prevederile legale

13:50

Vineri, 16 decembrie 2022, vremea în Nisporeni va continua să se încălzească. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 10 grade Celsius, iar minimele între +2 și +3 grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare și local se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va... The post Prognoza meteo în Nisporeni. Cum va fi vremea în următoarele zile appeared first on Portal de știri.