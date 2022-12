Ambasada SUA la Chișinău a alertat poliția: a fost depistat un pachet suspect

11:30

Procesul Moldovei împotriva concernului rus „Gazprom", privind neexecutarea contractului semnat cu SA „Moldovagaz", are toate șansele să fie aprobat. Cel puțin asta consideră expertul rus, Mihail Krutihin. „Nu putem spune cu certitudine că Moldova va câștiga, însă la sigur șanse există. Moldova a prins la curaj, după ce a văzut că poate cumpăra gaz nu […]