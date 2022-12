Spitalele de copii din municipiu sunt arhipline din cauza virozelor

08:20

Magnitsky Act este o lege adoptată în SUA in anul 2012. Ea are scopul de a sancționa oficialii străini pentru încălcarea gravă a drepturilor omului sau a democrației, explică președintele CRJM, Vladislav Gribincea. În temeiul acestei legi, Președintele SUA poate dispune sechestrarea (însă nu și confiscarea) averii și interdicția de a intra în SUA. Se […] The post Vladislav Gribincea: Actele emisie în SUA în temeiul Legii Magnitky nu pot produce efecte asupra sistemului de drept din Republica Moldova first appeared on NEXTA.