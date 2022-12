Bogdan Aurescu, vizită oficială în Republica Moldova

16:20

Interpretul de muzică populară, Arsenie Botnaru, fiind invitat duminică, 18 decembrie, la emisiunea Iarba verde de acasă, a povestit despre anii petrecuți în scenă, despre drumul către cântecul popular, despre cântecele cenzurate altă dată și care au rămas necântate. „Eu astăzi mă bucur de viață. Când mă uit în urmă la ceea ce am lăsat […]