Oligarhii ruși au intentat procese la Curtea de Justiție a UE împotriva sancțiunilor

Angela Merkel va apărea într-un podcast dedicat crimei al televiziunii germane Fostul cancelar german Angela Merkel va avea o apariţie episodică la un podcast dedicat crimei în cadrul unui program special de Crăciun, relatează DPA, citat de Agerpres. În podcastul "Are we talking about murder?! (Este vorba despre crimă?! - n.r.)" al canalului public SWR ea nu va vorbi despre crime reale, ci despre cazurile criminale din opera în patru acte a lui Richard Wagner "Inelul nibelungilor". Podcastul în...