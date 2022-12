Încă un tren pe cursa Kiev-Chișinău. Decizia responsabililor din Ucraina 

15:50

Cei care nu sunt de acord cu sumele indicate în facturi pentru țevile comune de încălzire le pot contesta. Declarația a fost făcută pe 16 decembrie de reprezentanții Centralei Electrice de Termoficare (CET) Nord din Bălți, în contextul consumatorilor a căror încălzire centralizată este oprită și trebuie să plătească pentru tranzitul țevilor prin apartamentele lor. Director general […]