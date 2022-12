Locuitorii din Kiev au din nou apă și curent. Furnizarea încălzirii în oraș a fost restabilită complet, anunță primarul

14:10

Mai multe ziare britanice, precum The Sun sau The Telegraph, și-au exprimat susținerea fata de printul moștenitor William, a doua zi după difuzarea ultimelor episoade documentarul „Harry & Meghan", scrie StirileProTV. „Trădătorul și omul devotat" a scris vineri tabloidul britanic The Sun, după difuzarea serialului" în care fiul cel mic al …