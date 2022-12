Un post TV, rămas fără licență de emisie în Moldova, a atacat decizia CSE în instanță: „Am fost corecți”

13:20

Turismul din Republica Moldova se recuperează foarte rapid din contul turismului intern, în special datorită agro-pensiunilor din țară, care în acest an s-au născut a doua oară. Cel puțin asta arată datele prezentate de către expertul Veaceslav Ioniță la „Analize economice". În ultimele 12 luni, Moldova are circa 424,2 mii de turiști deserviți de companiile