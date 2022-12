(VIDEO) „Sunt copii bolnavi, vârstnici, oameni care merg la înmormântări”. Pasagerii cursei Moscova-Eerevan-Chișinău, blocați mai mult de 24 de ore în aeroport

13:00

Dumitru Alaiba a renunțat la mandatul de deputat. Pe pagina sa de Facebook, noul ministru al Economiei a anunțat că ședința plenară din 15 decembrie a fost ultima în calitate de parlamentar și că și-a eliberat biroul din legislativ. „În sfârșit am reușit să-mi iau catrafuțele, să eliberez biroul din parlament. Au fost aproape patru […]