Zaharova critică, din nou, acțiunile Chișinăului: „O încălcare flagrantă a dreptului la libertate”

12:00

Procurorul general interimar, Ion Munteanu, a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor după ce i-a fost spart e-mailul și contul de Telegram, iar mai multe conversații au fost publicate pe o pagină web, transmite IPN. CSP l-a desemnat pe procurorul PCCOCS Vitalie Chișca pentru examinarea acțiunilor pretins ilegale ale procurorului general interimar. În cadrul ședinței, Președinta […] The post Are sau nu afaceri dubioase? Un procuror PCCOCS va analiza conversațiile de pe Telegram, atribuite procurorului general interimar appeared first on NewsMaker.