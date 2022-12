Victimele violenței, îndemnate să rupă tăcerea și să denunțe abuzatorii

10:00

„Republica Moldova este în așteptarea auditării finale și lansării oficiale a certificatelor de semnătură digitală de generație nouă MobiSign. Această aplicație va putea fi instalată gratuit în smartphone și va fi mai ușoară folosirea și prelungirea valabilității ei. MobiSign are potențialul de a fi un game-changer în utilizarea masivă a... The post MobiSign – cheia pentru digitalizarea Republicii Moldova! Comentariu de Victor Guzun appeared first on Portal de știri.