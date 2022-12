Opinie: Politica fiscală și vamală pentru anul 2023 – Riscuri de corupție

14:10

Termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru acest an este data de 26 decembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, impozitul pe avere se aplică bunurilor imobiliare cu destinație locativă şi căsuțelor de vacanță (cu excepția terenurilor), a căror valoare totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult, iar suprafața totală – 120 m2 şi ...