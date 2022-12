Poetul Vasile Romanciuc își sărbătorește astăzi ziua de naștere – Ce mesaj i-a transmis artistul Mihai Ciobanu

13:40

Miezul de nucă este mai ieftin cu peste 30 de procente în acest an. Totuşi, în timp ce la piaţă acesta este comercializat cu un preţ de la 100 până la 220 de lei în funcţie de soi şi calitate, oamenii de rând îl vând intermediarilor cu doar 40- 60 de lei kilogramul, scrie publika.md ... Cât costă miezul de nucă – ”Situaţia de pe piaţă va fi examinată de autorităţi”, spune ministrul Bolea The post Cât costă miezul de nucă – ”Situaţia de pe piaţă va fi examinată de autorităţi”, spune ministrul Bolea appeared first on Politik.