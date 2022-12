Transportatorii, care aduc străini neacceptați în R. Moldova, obligați să-i ducă la locul de îmbarcare

14:10

Republica Moldova a fost acționată, în acest an, în arbitraj internațional privind încasarea despăgubirilor și investițiilor. Cererea a fost înaintată la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (SUA) de către RTI Rotalin Gas Trading AG și Rotalin Gaz Trading SRL. Potrivit unui proiect de decizie de Guvern, interesele țării noastre urmează să fie reprezentate de companiile de avocatură Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH & Co KG (Austria/România) și SLV Legal Inc. (SUA) în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocați Bivol Soțchi & Partners (Republica Moldova). Potrivit datelor publicate, suma totală a contractului de asistență juridică este de 139 mii dolari SUA.