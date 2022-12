8 sfaturi pentru o memorie de invidiat

09:50

Președintele Comisiei administrație publică din Parlament spune că alegerile locale generale din 2023 vor avea loc în baza actualei structuri teritorial-administrative, adică în formula a 32 de raioane existente. Larisa Voloh, deputat al partidului de guvernare, spune că reforma teritorial – administrativă trezește mult scepticism la nivelul administrațiilor publice locale,... The post Larisa Voloh despre reforma teritorială: la următorul scrutin vom merge în formula actuală appeared first on Portal de știri.