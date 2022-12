Sandu, despre suspendarea licenței unor posturi TV: „ Decizia vine să prevină dezinformarea”

12:10

Presedintele rus Vladimir Putin se va duce luni in Belarus, aliatul sau in conflictul din Ucraina, a anuntat vineri serviciul de presa prezidential belarus, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Putin se va intalni cu omologul sau Aleksandr Lukasenko la Palatul Independentei din Minsk, in timpul „vizitei sale de lucru in Belarus”, a precizat … Articolul Preşedintele rus Vladimir Putin, în vizită luni în Belarus. Despre ce va discuta cu Lukasenko apare prima dată în ZUGO.