Maria Zaharova: Autoritățile moldovenești reduc în mod deliberat statutul limbii ruse

09:30

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, originar din România, a ascuns 6000 țigarete sub capota autoturismului și intenționa să treacă vama, dar vameșii i-au anihilat tentativa. Conform informațiilor, cazul a fost înregistrat la PTF Lipcani. Responsabilii spun că produsele de tutungerie erau dosite sub capota unui mijloc de transport de model „Volkswagen Passat", […]