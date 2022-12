Cursul valutar oficial la 17.12.2022

20:40

Prețul la benzina cu cifra octanică 95 coboară sub 23 de lei pentru un litru. Aceasta după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o ieftinire de 24 de bani, prețul plafon pentru miercuri fiind de 22,99 lei/litru. La motorină a fost stabilit un preț de 23,22 lei/litru,...