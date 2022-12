Igor Grosu: Avem televiziuni care zi și noapte spală creierii cetățenilor

09:10

Președinta Maia Sandu a menționat că datorită vizitelor ei în afara țări „Republica Moldova are o politică externă foarte activă”. Șefa statului a spus că astfel „foarte multă lume vine să ne ajute”, iar dacă nu am beneficia de asistența externă „nu ne-am fi putut permite mai multe programe sociale pe care le derulează Guvernul, […] The post Maia Sandu: Dacă nu am beneficia de asistență externă nu ne-am permite indemnizațiile și creșterile de salarii appeared first on NewsMaker.