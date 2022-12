Twitter a suspendat conturile unor jurnaliști care au scris despre Elon Musk

11:20

Oligarhi si magnați au existat dintotdeauna. Ce altceva era acel Mecena, latifundiarul, antreprenorul si protectorul artelor in timpul împăratului roman Augustus? La fel, înflorirea artelor in timpul Renașterii italiene si flamande nu ar fi fost posibilă fără o finanțare masivă din partea oligarhilor epocii, papii înșiși fiind atunci echivalentul perfect al unor oligarhi. • „Oligarh" înseamnă, de altfel, în greacă: „puterea celor puțini”. • In sensul sau modern, însă, oligarhia și conceptul care...