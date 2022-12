„Atac fără precedent la libertatea de exprimare”. Reacția TV6 după ce a rămas fără licență de emisie

19:50

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a declarat că are „niște întrebări" cu privire la condițiile în care a fost semnat contractul cu Centrala de la Cuciurgan, controlată de Tiraspol. Potrivit acesteia, nu este clar de ce prețul de achiziție este mai mare decât anterior. Șefa statului a precizat că va discuta cu executivul despre acest subiect.