Suedia oferă $10 milioane pentru a ajuta moldovenii vulnerabili să facă față facturilor mari la energie

Aproximativ 88% din toate decesele înregistrate în Republica Moldova sunt cauzate de bolile netransmisibile, cum ar fi cele cardiovasculare, oncologice, afecțiunile respiratorii cronice, diabetul zaharat și tulburările mintale. Sunt rezultatele celui de-al doilea studiu național care reflectă prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile în rândul populației adulte din Republica Moldova au fost prezentate, pe […]