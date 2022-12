„Să economisești nu este rușinos”. Premier Energy: Cumpărați aparate noi și mențineți temperaturi de 8 grade dacă plecați pentru mult timp de acasă

18:20

Ministerul Afacerilor Interne a organizat, pe 15 decembrie, primul Forum estic de securitate și management al frontierelor. În cadrul Forumului au participat șefi de poliție, șefi de poliție de frontieră și oficiali înalți din peste 10 țări care se află la frontiera estică a Europei. Discuțiile în cadrul Forumului s-au orientat pe 3 panele principale, […] The post Șefii poliției de frontieră din 10 state au participat, la Chișinău, la Forumul estic privind securitatea și gestionarea frontierelor appeared first on NewsMaker.