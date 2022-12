Afacere la înălțime! Istoria de succes a holdingului ONX, fondat din pasiunea pentru confort

14:50

Prim-ministra Natalia Gavrilița l-a prezentat colectivului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pe noul director al instituției, Daniel-Marius Staicu. Șefa Executivului a menționat că acesta are o experiență profesională vastă atât în Republica Moldova, cât și în România, în domeniul investigării și combaterii evaziunii fiscale, spălării banilor, fraudelor fiscale și identificării activelor. Prim-ministra și-a exprimat […] The post Noul șef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, prezentat colectivului de către Gavrilița. Prioritățile pe termen scurt appeared first on NewsMaker.