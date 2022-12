Țara noastră, lăudată la APCE! Statele membre, îndemnate să ajute Moldova

13:20

Rusia ar putea crea conditiile pentru o noua ofensiva in Ucraina, posibil asupra Kievului, in iarna anului 2023. Este putin probabil ca o astfel de ofensiva sa aiba succes.