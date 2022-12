Tarifele la apă și canalizare la Orhei determinate de ANRE sunt mai mici decât cele prognozate de Apă-Canal Orhei pentru 2022

12:00

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul Vamal au deconspirat o rețea infracțională cu activitate în contrabandă valutară, de la care au fost ridicați circa $400.000.Banii ridicați se prezumă a fi aduși în Moldova din statele europene, însă fără ca să fie declarați la ...The post Doi cetățeni străini și un director de companie din Orhei – reținuți pentru contrabandă cu valută din Europa, de circa $400.000, într-o schemă de contrabandă de milioane de dolari americani first appeared on Radio Orhei.